Raspadori è pronto per la ripresa della Serie A: nella partita di ieri contro il Crystal Palace l’attaccante del Napoli ha firmato una doppietta

Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano racconta la doppietta di Raspadori nell’amichevole di ieri col Crystal Palace, seguita al gol di Osimhen, un’impresa che gli fa coniare anche la crasi Raspadosi:

«affinché fosse chiaro a chiunque che la genialità può essere sommata, separata per esigenze tattiche o anche alternata, Jack Raspadori, entrato dopo un po’, ha intuito che non è ancora il momento di prendersi pause, che val la pena – sempre e comunque – di diffondere il proprio calcio, pieno di bellezza, più o meno come quella di Osi o del Napoli di Spalletti, che proprio non sa fare a meno d’un estetismo che non è di facciata, è uno stato dell’anima. E nella penombra e nella solitudine, per salutare Antalaya, ci ha messo quel piedino che sa di zucchero filato, il destro, collo-interno, ed ha trasformato l’appoggio normalissimo in un pezzo di bravura che non dà punti ma appaga, che ha avuto la funzione poi di aprire ad una doppietta nella quale c’è stato (persino) un pezzo di normalità. Perché cosa volete che sia una girata sul traversone-scarico di Zanoli?»

