Anche il Napoli comincia a muoversi in chiave calciomercato: i partenopei pensano ad un difensore che era nel mirino dell’Inter

Uno degli obiettivi per la difesa dell’Inter potrebbe arrivare in Italia in questa sessione di calciomercato, ma per vestire la maglia del Napoli. Si tratta del difensore del Lens, Kevin Danso.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, il centrale austriaco è stato individuato dagli uomini di mercato dei partenopei come il profilo ideale per sostituire Kim Min-jae (prossimo all’approdo al Bayern Monaco).

L’articolo Il Napoli piomba su un ex obiettivo dell’Inter per la difesa: ecco di chi si tratta proviene da Inter News 24.

