Olivier Letang, il presidente del Lille, ammette che il futuro del centrocampista portoghese non è nella sua squadra.

A margine della conferenza stampa del nuovo acquisto Mohamed Bayo, a Olivier Letang è stato chiesto anche di Renato Sanches. “Renato ha due ottime possibilità, si tratta di due grandissimi club, ma se è ancora con noi è perché non abbiamo raggiunto un accordo con i club interessati”.

Gazidis Massara Maldini

“Sanches sta per partire, ma non so ancora dire in quale club andrà. Il suo futuro sarà a Parigi o Milano“. Insomma il patron non aggiunge nulla di nuovo alla vicenda: i media francesi sono sicuri che il portoghese voglia ricongiungersi al PSG con l’allenatore Galtier ed il direttore sportivo Campos, ma un accordo ancora non è stato trovato e quindi il Milan spera.

