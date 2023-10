Le parole di Mehmet Büyükekşi, presidente della federcalcio turca, sull’assegnazione degli Europei 2032. I dettagli

Mehmet Büyükekşi, presidente della federcalcio turca, ha parlato a Nyon dell’assegnazione degli Europei 2032.

PAROLE – «Italia e Turchia sono due Paesi del mediterraneo: insieme creeremo una forte sinergia. E’ una notizia che ci rende felice, avevamo provato cinque volte senza riuscirci, e ora otteniamo un risultato storico. Lo facciamo in coppia con l’Italia, il paese del design: la Turchia e’ un paese industriale in forte via di sviluppo, insieme potremo creare forti sinergie. Questa partnership si è formata spontaneamente e nel tempo. Abbiamo deciso che due società separate, potenti e ricche, avrebbero ospitato questo importante evento insieme. Ciascun Paese metterà a disposizione cinque stadi, il calendario dobbiamo ancora stabilirlo. Cominceremo i lavori a partire da domani».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG