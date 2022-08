La vera urgenza dei bianconeri in materia di mercato è un vice-Vlahovic ma anche a centrocampo le cose non vanno benissimo.

La Juventus continua a cercare un attaccante e a mantenersi aperte diverse piste in tal senso: l’argomento caldo al momento è Giacomo Raspadori col Sassuolo che chiede 40 milioni, su di lui c’è anche il Napoli.

Sergej Milinkovic-Savic

A centrocampo gli stop non così brevi di Pogba e McKennie e la probabile uscita di Arthur rendono urgente un intervento anche in questo ruolo. Si lavora per Leandro Paredes in prestito mentre sullo fondo ricompare quella che al momento è solo una suggestione, ovvero Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Infine in difesa l’Empoli vorrebbe un ritorno di Daniele Rugani, da decidere la formula del trasferimento.

