Non soltanto Xabi Alonso: per il futuro il Real Madrid vuole pescare in casa Bayer Leverkusen, dove piacciono Frimpong e Diaby

Il Real Madrid segue con interesse quanto succede in casa Bayer Leverkusen e non solo per quanto riguarda Xabi Alonso, allenatore che piace a Perez.

Secondo quanto riportato dalla Bild, le Merengues seguono anche due giovani: Jeremie Frimpong e Jeremie Frimpong.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG