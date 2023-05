Le parole dell’esterno dell’Atalanta Ruggeri durante l’evento “Scuola allo stadio”, parlando della sua crescita

All’appuntamento stagionale de “La Scuola allo stadio” (progetto educativo fondato dall’Atalanta invitando gli alunni delle scuole primarie e secondarie) era presente l’esterno nerazzurro Matteo Ruggeri: parlando della sua crescita avuta con il salto dalla Primavera alla Prima Squadra.

LE PAROLE – «Vedere la gioia di tutti questi bambini mi fa ricordare i primi anni di Atalanta. Sono fiero di aver fatto questo percorso fino ad arrivare alla prima squadra: in primis perché sono bergamasco e per aver dato soddisfazioni a mamma e papà. Il mio sogno è quello di portare più in alto possibile la Dea, il duro lavoro ripaga sempre».

