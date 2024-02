I nerazzurri si preparano a fare nuovamente i conti con il doppio impegno dopo diverse settimane, SuperCoppa esclusa, in cui si è giocato solo nei week end.

L’Inter sta benissimo a nel 2024 conosce solo vittorie ma la Champions League è pronta a tornare: la massima competizione europea non è certamente un intralcio, tutt’altro, ma può rimescolare le carte.

Il dubbio

Finora quando c’è stato il doppio impegno una leggera preferenza è ricaduta sul campionato ma ora che la Juventus è a distanza di sicurezza non è detto che avvenga lo stesso. In questi giorni il tema è molto dibattuto e c’è chi pensa che già contro la Salernitana potrebbero esserci parecchi volti meno noti in formazione. Il turnover in campionato è stato sempre piuttosto modesto in questa stagione mentre in Champions League è stato leggermente più spinto; a Lisbona soprattutto è scesa in campo una squadra quasi sperimentale mentre contro la Real Sociedad non è stato fatto proprio tutto per vincere la partita.

Lautaro Martinez

Verso la Salernitana

Secondo Tuttosport la formazione titolare dei nerazzurri venerdì sarà molto diversa da quella abituale: ci saranno molte staffette, soprattutto in attacco. Sicuro del posto da titolare è Marko Arnautovic, insieme a lui dovrebbe giocare inizialmente Thuram: poi a gara in corso toccherà al Toro far rifiatare il francese. Anche all’andata l’argentino non partì titolare anche se una volta entrato segnò ben 4 goal. Dovrebbero riposare almeno inizialmente uno tra Bastoni e Pavard, Calhanoglu e Dimarco; dovrebbero giocare spezzoni anche Klaassen e Dumfries.

L’articolo Il vantaggio dell’Inter aumenta: turnover con la Salernitana proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG