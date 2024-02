Impallomeni applaude il Milan: «Ormai è terzo, ma ha dimostrato una cosa». Le sue dichiarazioni a TMW Radio

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare, tra le altre cose, del Milan. Le sue dichiarazioni.

IMPALLOMENI – «Sarri? Non ce lo vedo in questo momento storico. Non credo sia più una squadra per Sarri che per Conte. Sarri lo rivedrei bene di nuovo a Napoli. Da Pioli a Sarri qual è il salto? Con Conte lo fai. A Napoli per Sarri sarebbe diverso. Deve recuperare Kalulu e Tomori, ma il Milan ha dimostrato di saper reggere nell’emergenza. Ormai è terzo, salvo clamorosi colpo di scena»

