Stefano Impallomeni ha parlato di vari argomenti a TMW Radio iniziando da Italia-Bosnia. “Italia che ha cercato di fare qualcosa in più soprattutto dalla trequarti e questo ha influito nelle scelte di Spalletti. Frattesi credo sia la nota positiva e l’uomo da monitorare. Credo che possa insidiare chi è titolare oggi. E’ un giocatore diverso, molto tecnico, sa inserirsi, ha il gol nel sangue, e poi lo vedo con una personalità notevole. E a noi serve gente così. Se dovesse arrivare in semifinale però questa Nazionale sarebbe già un successo”.

Davide Frattesi

Le dichiarazioni di Ancelotti sul Mondiale per Club

“Credo che ci sia unità d’intenti. Un allenatore che si affida a certe dichiarazioni mi fanno pensare. Loro devono monetizzare anche quanto rappresentano. Se loro guadagnano molto poco ecco spiegato il motivo dell’addio. Non credo che Perez tema Infantino, è un bello strappo questo e adesso vedremo, la palla passa a Infantino”. In realtà poi sia Ancelotti che il Real Madrid hanno ritrattato smentendo la loro non partecipazione anche se il giallo sui guadagni rimane.

Il futuro dell’Inter

“La società ha operato in mezzo a difficoltà. Marotta, Ausilio e Antonello hanno dimostrato di saperci fare e hanno portato sul campo tutta la loro professionalità e sapienza. E’ una società perfetta e sta dando continuità a un lavoro partito da tempo. E’ una squadra che sa quello che vuole. C’è voglia di continuare, di crescere e migliorare. L’Inter sta garantendo certe cose, le altre non lo so. L’Inter tecnicamente sarà ancora lì a lottare, non sparirà”.

