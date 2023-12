L’ex centrocampista Stefano Impallomeni ha espresso il suo parere sul derby d’Italia che sta caratterizzando questa prima parte di campionato.

Stefano Impallomeni a TMW Radio ha detto la sua sull’Inter e sulla Juventus, due squadre e due filosofie molto diverse ma con risultati simili. “Sull’Inter ha risposto bene Spalletti, che ha detto che la vede mettere d’accordo l’aspetto fisico e tecnico. Il segreto credo sia proprio questo. Inzaghi ha fatto un balzo in avanti su diversi aspetti”.

Sui bianconeri

“La Juventus? C’è una rivisitazione di Allegri. E’ arrivato dove ha faticato nei primi due anni. Si è aggiornato, ha capito che il calcio è diverso. Il salto in avanti lo ha fatto nella convinzione che ha dato alla squadra, ma ha anche aggiunto un po’ di proposizione oltre alla difesa arcigna. Ed è per questo che deve far temere l’Inter. C’è una compattezza ben definita, ha personalità la squadra, ma ora ha un’offerta propositiva interessante. E’ più ficcante, cattiva questa Juve. Poi non so quanto durerà, arriveranno momenti di crisi, ma avrà sempre un impegno alla settimana e alla lunga farà la differenza“.

Giuseppe Marotta Lorenzo Casini Andrea Butti

Sui nerazzurri

“La seconda stella è l’obiettivo principale e il più raggiungibile. La Champions è una roulette. L’Inter sta dimostrando di sostenere tante assenze, funziona tutto e credo che possa farcela. Io credo che Marotta, Inzaghi e tutti gli altri sanno bene cosa fare”.

