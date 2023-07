Stefano Impallomeni risponde ad Arek Milik dopo le dichiarazioni dell’attaccante polacco sulla lotta Scudetto

Stefano Impallomeni, a TMW Radio, ha così risposto alle ultime dichiarazioni di Milik sulla lotta Scudetto per la Juventus.

LE PAROLE – «Sono arrivati terzi, logico che devono giocarsela col Napoli e le milanesi. La Juve è la Juve, però si è dimenticato Roma e Lazio. Non riesco a capire come mai non vengano considerate, almeno la Lazio».

