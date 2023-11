Stefano Impallomeni ha rilasciato queste dichiarazioni in vista di Juve Inter. Ecco cosa ha detto verso il big match

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Juve Inter.

JUVE INTER – «C’è un allungo significativo. Indietro il Milan potrebbe inserirsi ma troppi problemi muscolari. Finché non risolve questi problemi e altri però…poi tutte le altre altalenanti. A questo punto ci sono loro due, hanno stili diversi ma sono equilibrate. Se l’Inter vince a Torino per me farà il vuoto. Ieri comunque grande Frosinone, ha giocato molto bene a San Siro. E Soulé ha giocato benissimo, è formidabile».

