Mancato secondo giallo all’indirizzo di Goncalo Inacio, che ha steso Rabiot in ripartenza: il difensore era stato sanzionato poco prima

Episodio da moviola al 30′ minuto del match tra Juve e Sporting, con Goncalo Inacio che ha steso Rabiot in ripartenza per evitare che l’azione potesse diventare pericolosa.

A sorpresa nessun cartellino per il giovane difensore portoghese, che poco prima era stato ammonito per un’entrata in ritardo su Di Maria.

