Inchiesta Juve, l’ex ad bianconero Maurizio Arrivabene pronto ad andare al Tar dopo le accuse nei suoi confronti. E Agnelli…

Maurizio Arrivabene è pronto ad andare al Tar dopo la conferma delle accuse nei suoi confronti e una condanna da scontare per quanto accaduto prima dell’1 luglio 2021, data del suo insediamento ufficiale alla Juventus e neanche subito nel ruolo di amministratore delegato.

Nessuno ha evidenziato la sua deposizione presso la Procura della Repubblica di Torino, che avrebbe spiegato il senso delle intercettazioni nei suoi confronti. Resta l’assurdità per non aver partecipato a quanto gli è stato accusato e, così, adesso è pronto a chiedere un cospicuo risarcimento e la sua riconosciuta innocenza. Non rientrerà nel mondo del calcio ma, come scrive Tuttosport, non può andare avanti con questa situazione al limite della follia. E anche Agnelli, che pure ha una posizione ben diversa, potrebbe ricorrere al Tar.

