La Juve ha recuperato quasi tutti gli infortunati, ad eccezione di Moise Kean e Mattia Perin che lavorano a parte

Come rivelato da Sky Sport, oggi, Moise Kean e Mattia Perin hanno lavorato a parte. Entrambi non saranno a disposizione per la gara che la Juve giocherà contro il Verona.

L’attaccante è alle prese con la fase di riatletizzazione dopo il problema alla tibia. Perin, invece, è alle prese con un infortunio al ginocchio.

