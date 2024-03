Infortunio Alcaraz: quali partite salta il centrocampista argentino. Le ULTIME sui suoi tempi di recupero

Lungo stop per Carlos Alcaraz dopo il problema muscolare accusato in allenamento. L’argentino sarà costretto ai box per circa un mese.

Oltre all’Atalanta domenica, il centrocampista della Juve salterà sicuramente il Genoa e le due partite contro la Lazio (campionato e andata Coppa Italia). Possibile rientro il prossimo 7 aprile contro la Fiorentina.

