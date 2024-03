Juventus Women, Grosso domani a Torino: può farcela per la Fiorentina Ultimissime sulla disponibilità della centrocampista canadese

Julia Grosso potrebbe essere a disposizione per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Fiorentina. La centrocampista, fino a questa notte impegnata nella Gold Cup che ha visto il Canada uscire in semifinale contro gli USA ai rigori, venerdì sarà a Torino. Julia non è scesa in campo nell’ultima partita della sua Nazionale.

La Juventus Women – al netto di jet leg e volo transoceanico – potrebbe anche decidere di forzare l’impiego della sulla sua top player, assente nella gara di andata, in vista di una partita (sabato 9 marzo alle ore 15) che si preannuncia decisiva sia per questa stagione sia per la prossima: una vittoria garantirebbe probabilmente la qualificazione alla prossima Supercoppa. Valutazioni decisive nelle prossime ore.

