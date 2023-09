I nerazzurri fanno i conti col lungo stop dell’austriaco ma probabilmente la rosa resterà così com’è.

Lo stop di Marko Arnautovic lo costringerà a star fuori da un minimo di 45 a un massimo di 60 giorni ma l’Inter ha fatto sapere pubblicamente e non che non verrà tesserato nessun nuovo attaccante.

I motivi della scelta

I nerazzurri avranno quindi solo 3 attaccanti di ruolo in rosa almeno fino a fine novembre; l’unica mossa che verrà fatta nel breve periodo è la promozione in Prima Squadra del Primavera Amadou Sarr. I nerazzurri hanno deciso così per 2 ragioni: nessuno degli svincolati attira più di tanto nonostante ci sia qualche nome illustre ed inoltre un eventuale acquisto non potrebbe essere inserito in lista Champions.

Alejandro Papu Gomez

I free agent

La Gazzetta dello Sport non crede del tutto alla versione fatta filtrare dai dirigenti nerazzurri e dice di tenere d’occhio la pista Alejandro Gomez: il Papu, ex Atalanta, si è svincolato dal Siviglia ed è stato accostato al Monza ultimamente. L’argentino ha rifiutato offerte esotiche in attesa di una chiamata dall’Europa; fu cercato dall’Inter dopo la rottura con Gasperini. Altri svincolati sono le vecchie conoscenze della Serie A Felipe Caicedo, Simone Zaza e Stefano Okaka Chuka. Il primo è stato 6 mesi all’Inter per richiesta esplicita di Simone Inzaghi che lo allenò alla Lazio ma la sua esperienza milanese fu pessima. Infine c’è anche il nome di Eden Hazard anche se il talento belga sembra ormai destinato al ritiro per via degli innumerevoli problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime stagioni.

