Le condizioni di Cuadrado tengono in apprensione l’Inter in vista del derby contro il Milan. Ecco le ultime dall’allenamento

In vista del derby contro il Milan, Inzaghi valuta chi avrà a disposizione e chi no. In tal senso le condizioni di Sanchez tengono in apprensione l’Inter.

Oggi il colombiano ha svolto un lavoro personalizzato: tenuto a riposo dal suo ct nell’impegno contro il Cile, soffre di un’infiammazione. Per capire se sarà convocato nel derby bisogna aspettare la rifinitura di domani.

The post Infortunio Cuadrado: le ultime sulle condizioni in vista del derby appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG