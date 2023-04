Infortunio Di Maria, è giallo in casa Juve! L’argentino si è chiamato fuori causa dopo l’esclusione della vigilia: i dettagli

L’edizione odierna de La Stampa ha svelato un retroscena spiazzante sull’infortunio di Angel Di Maria.

L’assenza last minute dell’esterno argentino (caviglia ko, come Vlahovic prima dell’Inter) solleva qualche dubbio, specialmente visto che è arrivato dopo l’esclusione dalla formazione titolare. Un infortunio diplomatico, probabilmente, ma questo è un problema in più per una Juve che vive un momento certamente non semplice.

