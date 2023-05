Le condizioni attuali di Robin Gosens dopo l’infortunio riscontrato durante il match Inter-Lazio. Ecco i tempi di recupero

Nonostante il goal realizzato, in casa Inter si teme per l’infortunio dell’esterno Robin Gosens: grande protagonista in questo rush finale nerazzurro. Quali sono però i tempi di recupero del giocatore tedesco?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stop dovrebbe essere circa di 7/10 giorni, in modo da essere presente in vista della gara contro il Sassuolo.

L'articolo Infortunio Gosens, quando rientrerà l'esterno dell'Inter? proviene da Inter News 24.

