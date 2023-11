Infortunio Grosso: lascia il campo in Napoli Juventus Women! Le sue condizioni, ecco come sta la centrocampista

Subito una doccia fredda per la Juventus Women, in campo contro il Napoli. Al 3′ Julia Grosso ha dovuto lasciare il campo per un problema alla caviglia sinistra, in seguito ad un appoggio sbagliato del piede sul terreno dopo un contrasto.

Al suo posto è entrata in campo Palis: da monitorare nelle prossime ore le condizioni della centrocampista.

The post Infortunio Grosso: lascia il campo in Napoli Juventus Women! Le sue condizioni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG