Empoli e Frosinone in campo, occhio ai talenti Juve. Di Francesco parla di Soulé, mentre Ranocchia parla della sua crescita

Tanti talenti Juve in campo questo pomeriggio, a cominciare dalla sfida tra Empoli e Sassuolo. In campo Filippo Ranocchia, che ha così parlato a DAZN: «Sto crescendo, come tutta la squadra. L’obiettivo è continuare, anzi migliorare le nostre prestazioni».

Il Frosinone di Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé sfida il Genoa. Così Di Francesco a DAZN su Matias: «Soulé è un ragazzo coi piedi per terra, la sua forza starà sempre nel lavorare forte durante la settima con grande umiltà, per non fargli perdere la voglia di dribblare. Va solo un po’ limato, nel senso che bisogna fargli capire come, dove e quando queste cose vanno fatte, ma non gli va fatto perdere il desiderio di saltare l’uomo».

