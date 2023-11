Un botta e risposta tra Ziliani e Pistocchi (stranamente non legato alla Juve) sul possibile rigore non assegnato alla Fiorentina contro il Milan.

Dire che sul tiro di Sottil, Loftus Cheek avesse il braccio sinistro aderente al corpo non è proprio possibile (vedi immagini); lo sposta semmai velocemente, forse anche per proteggersi, ma a tutti gli effetti "parando" e respingendo il tiro come se fosse Maignan. Stabilito… pic.twitter.com/4zO1DTk4FV

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 26, 2023