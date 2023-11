La Juventus Women fa visita al Napoli fanalino di coda della Serie A femminile, nel match valido per la nona giornata. Le bianconere vogliono continuare il proprio cammino virtuoso dopo le vittorie con Como e Inter.

Napoli (4-3-1-2): Bacic; Pellinghelli, Di Bari, Di Marino, Pettenuzzo; Mauri, Gallazzi, Giacobbo; Chimielinski; Del Estal, Lazaro. All. Seno. A disp. Beretta, Cammarano, Kobayashi, Veritti, Banusic, Friedrichs, Corelli, Fabiano, Bertucci

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Salvai, Cascarino, Boattin; Grosso, Caruso; Thomas, Garbino, Beerensteyn; Nystrom. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Cafferata, Nilden, Cantore, Palis, Bellucci, Moretti, Sembrant

Arbitro: Andreano di Prato

Juventus Fondazione Libellula

This weekend, our teams will wear a sleeve patch of the Libellula Foundation logo, showing support for the campaign advocating against violence on women and gender discrimination. pic.twitter.com/I4pFUQxizU

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) November 26, 2023