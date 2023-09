Infortunio Maignan, domani gli esami: le NOVITÀ sul portiere del Milan dopo la gara di stasera contro il Newcastle

Intervenuto in conferenza stampa, Pioli ha parlato così di Maignan. Le sue dichiarazioni sul portiere del Milan.

ESAMI MAIGNAN – «Maignan farà delle valutazioni domani. Credo sia difficile che giochi sabato, ma non lo so. Theo ok, sta bene, prende tante botte ogni partita»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PIOLI DOPO MILAN NEWCASTLE

