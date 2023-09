Dopo l’addio al Milan, Messias non ha ancora esordito con la maglia del Genoa per infortunio. Svelati i tempi di recupero

Messias verso il rientro. Dopo l’addio al Milan, il brasiliano non ha ancora esordito con la maglia del Genoa per infortunio. Gilardino in conferenza stampa ha svelato i tempi di recupero:

«Junior Messias riprenderà con la squadra sabato mattina di rientro da Lecce, sarà il primo allenamento con la squadra. Vogliacco credo di riaverlo ad inizio settimana per riprendere un percorso di preparazione con la squadra»

