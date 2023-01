Durante la partita contro lo Spezia il centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata ha subito un brutto infortunio

Juventus Atalanta ha visto il difensore nerazzurro José Palomino uscire dal campo gli ultimi 15 minuti per via di un brutto infortunio. Ecco le condizioni del numero 6 nerazzurro a fine partita.

Come citato da mister Gasperini in conferenza stampa, Palomino si è infortunato al flessore. Tra due giorni si saprà qualche certezza in più in vista della sfida contro la Sampdoria.

L’articolo Infortunio Palomino, le condizioni del difensore dell’Atalanta proviene da Calcio News 24.

