La situazione attuale sull’infortunio che ha colpito il trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic. Ecco i tempi di recupero

Infortunio troppo brutto per essere ignorato. Mario Pasalic ha riscontrato una distorsione alla caviglia durante la disputa del match contro il Bologna. Quali saranno i tempi di recupero del trequartista dell’Atalanta considerando anche il rush finale di stagione.

Come sottolineato anche da Gasperini, il problema si è fatto abbastanza serio, e come minimo Mario Pasalic starà fuori 3 settimane, saltando praticamente tutto il mese di aprile di aprile. La società tenterà di recuperarlo almeno per la sfida contro il Torino, ma il percorso è tutto in salita-

