Le condizioni attuali di Giorgio Scalvini dopo l’ultimo allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia. Come sta il difensore dell’Atalanta

Novità importanti oggi sulle condizioni attuali del difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini dopo l’ultimo allenamento odierno a Zingonia.

Oggi il difensore dell’Atalanta è risultato ancora dolorante alla spalla sinistra per la contusione rimediata in partita: le sue condizioni verranno rivalutate domani. Oggi a Zingonia esercitazioni tecniche e partite a tema, a minutaggio e campo ridotti, per chi invece non ha giocato o giocato poco a San Siro.

