Infortunio Thiaw, il difensore pronto al rientro: l’ex Schalke 04 viaggia verso la convocazione contro il Monza: le ultime

Importante aggiornamento in casa Milan sulle condizioni di Malick Thiaw, fermatosi a fine novembre nella gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il difensore centrale è prossimo al rientro e sarà a disposizione di Pioli per la sfida del prossimo 18 febbraio sul campo del Monza. Piccolissima speranza per il Rennes ma in casa rossonera vige la massima cautela.

