Non una prestazione esaltante da parte di Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter titolare in Inghilterra-Italia. Queste le sue pagelle

È partito dal 1′ in Inghilterra-Italia, senza riuscire ad incidere particolarmente nel match poi perso dagli Azzurri. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi per Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter.

Gazzetta dello Sport: 6 – Con il ritmo e soprattutto l’esperienza tiene in piedi la mediana, ma non è il Barella incursore e leader di una volta.

Corriere dello Sport: 5,5 – Non è scintillante come nei suoi giorni migliori, lavora sodo con Udogie ed El Shaarawy sulla fascia di sinistra, ma non incide.

Tuttosport: 5,5 – Resta la sensazione che non stia attraversando un periodo brillantissimo in relazione ai tanti appoggi imprecisi.

L’articolo Inghilterra-Italia, le pagelle di Barella: non è il leader di una volta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG