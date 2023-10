L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, ha realizzato ieri il proprio sogno esordendo con la maglia del Brasile: il post social dei nerazzurri

Momento da sogno per Carlos Augusto, che ieri ha esordito con la propria nazionale del Brasile contro l‘Uruguay. Gioia parzialmente svanita per via della sconfitta dei verdeoro per 2 a 0.

L’Inter celebra il proprio esterno per il traguardo raggiunto, tramite questo post sui social.

L’articolo Carlos Augusto, esordio col Brasile: l’Inter lo celebra – FOTO proviene da Inter News 24.

