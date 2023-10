Nel match di ieri tra Inghilterra ed Italia, il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi ha giocato da titolare: queste le sue pagelle

Prestazione opaca ma al limite della sufficienza per Davide Frattesi in Inghilterra-Italia. Il centrocampista dell’Inter ci ha messo tanta volontà e tanta corsa, senza riuscire a risultare particolarmente decisivo. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi nei suoi confronti.

Gazzetta dello Sport: 6 – Un giudizio a due facce: davanti riesce a rendersi pericoloso e Stones gli nega il gol, ma in mezzo troppi errori. Però non si arrende e non perde la testa.

Corriere dello Sport: 5,5 – Tanti inserimenti, tanta volontà, però anche tante imprecisioni, troppe imprecisioni.

Tuttosport: 6 – Sempre efficace negli inserimenti che costringono spsso alla chiusura affannosa, concede qualcosina in copertura.

