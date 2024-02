Il futuro di Southgate sulla panchina dell’Inghilterra è tutto nelle mani della FA (Football Association): la strategia

Fino a ora i risultati sono stati ottimi per il Ct nonostante l’Europeo perso contro l’Italia la nazionale inglese è in crescita. L’ha dimostrato nella fase a gironi del prossimo campionato Europeo dove si è qualificata come prima davanti agli azzurri. Secondo quanto riportato da Mirror Sport la FA vuole il rinnovo del commissario tecnico fino al 2026.

