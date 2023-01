Le parole di Acerbi dopo Inter-Cremonese, vinta in rimonta dai nerazzurri: «Nel primo tempo ho sbagliato, dovevo darla al portiere»

Francesco Acerbi ha parlaro ai microfoni di Inter Tv, dopo la vittoria dell’Inter contro la Cremonese. Di seguito le sue parole.

AMMONIZIONE- «Nel primo tempo ho sbagliato, dovevo darla al portiere. I giocatori, anche se ammoniti, devono essere sempre attenti a cosa fare, l’attenzione è la dote principale di un difensore, le qualità vengono dopo. Ho pensato ad aiutare i miei compagni sapendo di essere ammonito»

CREMONESE INTER- «Ogni squadra che viene allo Zini fa fatica, anche la Juve ha vinto con una punizione. L’abbiamo preparata bene, hanno solo fatto il tiro della domenica, noi abbiamo fatto tante occasioni. Pareggiare sarebbe stata una beffa, ma ci siamo meritati questa partita. Siamo l’Inter, dobbiamo mettercelo in testa. Dobbiamo cercare di vincere conto chiunque, l’atteggiamento fa la differenza per andare avanti in tutte le competizioni. Questo deve essere un punto di partenza, la base per una grande squadra»

