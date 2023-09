I nerazzurri vincono anche in Toscana una gara che non è stata affatto facile e che testimonia ulteriormente la crescita del gruppo.

L’Inter porta a casa i 3 punti anche al cospetto di un Empoli mai domo ma raramente veramente pericoloso dalle parti di Sommer. I nerazzurri hanno iniziato la gara in maniera aggressiva ma non sono riusciti a segnare il goal del vantaggio; nel primo tempo si capisce che l’ultima in classifica avrebbe reso le cose complicate. Gli uomini di Inzaghi hanno vinto grazie al siluro potente e preciso di Federico Dimarco ed ad una gestione del risultato non sempre lineare.

esultanza gol Romelu Lukaku

Il cambiamento

Si scrivono tantissimi articoli sulla nuova sicurezza dell’Inter in antitesi a quanto accadeva l’anno scorso. I nerazzurri partirono male in campionato nella scorsa stagione, come tra l’altro sottolineato stamattina anche da Beppe Marotta; in questa le cose sembrano cambiate. Il Corriere della Sera evidenzia come la gara di ieri l’anno scorso avrebbe prodotto un pareggio o una sconfitta; di esempi ce ne sono tanti, l’Inter non vinse contro le genovesi, la Salernitana e lo Spezia poi retrocesso. L’inizio del cambiamento è avvenuto a metà aprile di quest’anno, guarda caso proprio da un Empoli-Inter, quello della doppietta di Lukaku; da allora il gruppo di Inzaghi ha sbagliato veramente pochissimo. Questo inizio di campionato sembra il prosieguo della scorsa stagione: l’anno scorso la squadra di Inzaghi iniziò male forse per le scorie dello Scudetto perso malamente mentre in questa stagione i giocatori probabilmente hanno maggiori sicurezze per via della finale di Champions raggiunta pochi mesi fa.

