I nerazzurri prenderanno parte al nuovo Mondiale per Club allargato che partirà dall’estate 2025.

La notizia era nell’aria da parecchio tempo solo ieri la FIFA ha ufficializzato i criteri per la qualificazione a questo nuovo torneo. L’Inter sul proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato con tutti i dettagli. “L’Inter parteciperà al Mondiale per Club FIFA 2025. La FIFA ha ufficializzato nella giornata di domenica la formula del Mundial de Clubes FIFA, il Mondiale per Club che dal 2025 vedrà coinvolte 32 squadre, appartenenti alle sei federazioni internazionali. In base ai criteri d’accesso e ai risultati nelle rispettive competizioni continentali, FIFA ha annunciato che alcuni Club hanno già maturato l’accesso e dunque parteciperanno alla competizione che si svolgerà tra il giugno e il luglio 2025 negli Stati Uniti. L’Inter figura tra queste squadre: la squadra nerazzurra sarà una delle 12 squadre europee che prenderanno parte alla competizione. L’ammissione dell’Inter arriva grazie al ranking nelle competizioni europee”.

Champions League

Le partecipanti

Oltre alle 12 compagini del vecchio continente prenderanno parte al torneo anche 4 squadre africane, 4 asiatiche, 4 del nord e Centro America, 1 dell’Oceania, 6 del Sudamerica ed 1 del paese ospitante.

Luogo, data e format

“La prima edizione del nuovo Mondiale per Club si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 e si disputerà negli Stati Uniti. Saranno 32 le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club. Il format della competizione sarà il seguente.

Otto gruppi da quattro squadre, che si sfideranno in gare di sola andata.

Le prime due squadre di ogni girone accederanno agli ottavi di finale.

Dagli ottavi, si procederà con gare secche, con il classico tabellone ‘tennistico’, fino alla finale

Non è prevista la finale terzo-quarto posto”.

