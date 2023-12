I nerazzurri dovranno sopperire all’assenza dell’ex Juventus per diversi mesi: bisognerà raccattare qualche soldo per il mercato.

L’Inter le ha provate tutte per non far operare Juan Cuadrado ma la terapia conservativa non ha funzionato: il colombiano soffre di un’infiammazione al tendine d’Achille che lo faceva essere a disposizione di Inzaghi in maniera sporadica. L’ex Juventus andrà sotto i ferri nei prossimi giorni e starà fuori 3-4 mesi, ecco perché c’è bisogno di un suo sostituto.

Nahitan Nandez

Niente extra budget

Il problema è che l’alternativa deve essere a costo zero: difficile infatti che la proprietà accetti di sbloccare altri fondi. La dirigenza quindi in questi giorni inizierà a pensare a come sbrogliare la matassa: il Corriere dello Sport ritiene che ci possano essere delle cessioni che possano far ricavare qualche milione. Il primo nome che viene in mente è Stefano Sensi: l’ex Sassuolo ha il contratto in scadenza a giugno e sicuramente non riceverà un’offerta di rinnovo. In caso di cessione a gennaio comunque l’Inter non regalerebbe il suo cartellino. Ci sarebbero poi 2 alternative giovani: Gaetano Oristanio e Valentin Carboni. I nerazzurri credono tanto nei due e non vorrebbero sacrificarli; l’italiano è in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto al Cagliari mentre il secondo è in prestito secco al Monza.

Gli obiettivi

Con qualche milione in tasca l’Inter proverebbe ad acquistare uno tra Tiago Djaló, Tajon Buchanan e Nahitan Nandez. Il primo è un difensore centrale, quindi se arrivasse Darmian verrebbe impiegato stabilmente come quinto a destra.

