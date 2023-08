Marko Arnautovic, nuovo attaccante dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’ufficialità

QUANTO SONO CRESCIUTO? – «Tanto, ero una testa calda e non pensavo molto al calcio. Adesso è tutto diverso. Ho la mia famiglia, sono cresciuto come età e come carattere».

LE MIE CARATTERISTICHE MIGLIORI? – «La tecnica è una cosa che mi distingue. Fisicamente sono forte. Sono venuto qua per fare gol, e questo so bene come si faccia».

ASPETTATIVE PER QUESTA NUOVA AVVENTURA – «Voglio vincere qualcosa perché qua all’Inter si deve vincere. Sono contentissimo»

