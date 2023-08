Emil Audero sarà il nuovo secondo portiere dell’Inter: accordo raggiunto con la Sampdoria per il prestito dell’estremo difensore

Dopo aver trovato il portiere per la prossima stagione, l’Inter chiude anche per il suo vice. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno chiuso per Audero.

Il portiere lascerà la Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il portiere italoindonesiano sarà il vice-Sommer.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG