Il Manchester United ha presentato una proposta ufficiale all’Inter per l’acquisto di André Onana. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Manchester United è arrivato ad offire 40 milioni di euro all’Inter per il cartellino di André Onana. Il portiere era arrivato lo scorso anno a parametro zero dall’Ajax.

I Red Devils potrebbero anche alzare la proposta nei prossimi giorni per convincere definitivamente i nerazzurri. Questa cifra potrebbe sbloccare il mercato in entrata di Marotta che vede Lukaku e Frattesi come i principali obiettivi.

