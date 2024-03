L’ex allenatore di Kristjan Asllani ha raccontato un aneddoto sul calciatore dell’Inter, il retroscena evidenzia le sue qualità caratteriali

Kristjan Asllani continua a stupire tutti con la maglia dell’Inter. Tutti, ma non Antonio Buscè, vale a dire l’ex tecnico dell’Empoli Primavera (e quindi del nerazzurro) che a Radio Sportiva ha parlato così entusiasta del suo ex allievo.

ASLLANI – «In una squadra come l’Inter non è assolutamente facile. L’anno scorso Asllani era in tribuna a vedere Inter-Empoli Primavera. Mi ha portato la sua maglia ed era un po’ dispiaciuto per com’era utilizzato da Inzaghi. Però lui mi disse “Mister non mollo un centimetro. Sai come la penso”. Io gli ho detto che avrebbe dovuto avere pazienza, perché si trovava in un grande club come l’Inter. Gli ho risposto che aveva la grande fortuna di allenarsi con genere forte e importante, che avrebbe dovuto imparare da loro e ascoltare il mister. E ovviamente non mollare di un centimetro proprio come mi aveva detto lui.

INTER – «Quindi adesso che gioca da titolare sono stra-contento perché Asllani nel dispiacere sapeva che, primo o poi, l’occasione giusta sarebbe arrivata. Era solo questione di mesi perché lui merita tutto questo. Ho avuto il piacere e l’onore di allenarlo per 3-4 anni e ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni vincendo lo scudetto Primavera, dov’è stato uno dei protagonisti di quell’annata. Quindi sono veramente, veramente, contento per Asllani».

L’articolo Inter, Asllani a sorpresa: l’incredibile aneddoto svelato dall’ex tecnico proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG