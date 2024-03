Prima di Milan-Slavia Praga il tecnico degli ospiti Trpisovsky parla così in conferenza, cita l’Inter nel suo discorso, ecco il motivo

Dopo aver superato il Rennes il Milan prosegue il suo cammino in Europa League e si prepara ad affrontare lo Slavia Praga. A tal proposito, il tecnico degli avversari Trpisovsky è intervenuto in conferenza stampa, dove ha citato il precedente match (del 2019) contro l’Inter. In quel caso finì 1-1.

MILAN-SLAVIA PRAGA – «Per vincere ci servirà una prestazione come quella che facemmo contro l’Inter, quando abbiamo fatto vedere ottime cose a livello di gioco, mentale e di corsa. Sono felice di essere di nuovo qui a San Siro»

L’articolo Trpisovsky avverte il Milan: «Ecco come potremo vincere». C’entra l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG