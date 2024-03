L’Inter Legends è arrivata in Georgia, quante stelle tra gli ex nerazzurri, ecco il video delle leggende dopo l’atterraggio

Una platea di stelle a dir poco sorprendente. L’Inter Legend è arrivata in Georgia dove si prepara a scendere in campo. Tantissimi gli ex nerazzurri che hanno scritto pagine della storia del club meneghino, saranno proprio loro a giocare domani a Batumi contro una selezione di ex calciatori locali. Ecco il video dell’arrivo della squadra direttamente dal profilo Instagram del club. Qui la clip.

INTER – «Georgia reached. The adventure begins».

L’articolo L’Inter Legends in Georgia, da Zanetti a Materazzi: ecco la clip – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG