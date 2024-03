Alessandro Del Piero carica la Juve, così l’ex capitano bianconero sui rivali dell’Inter, pensiero anche al suo passato

L’ex calciatore Alessandro Del Piero è intervenuto a Sky Sport per commentare gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Così ha parlato della Juve dopo che i bianconeri hanno perso terreno rispetto all’Inter in chiave scudetto. Pensiero anche alla sua esperienza.

DEL PIERO – «Noi abbiamo vinto lo scudetto che l’anno prima eravamo settimi. Con giocatori come Torricelli Di Livio che non erano in Nazionale poi abbiamo vinto anche la Champions. Siamo cresciuti, ci sono tappe che permettono, con le sconfitte, di crescere»

L’articolo Inter, Del Piero carica la Juve «La sconfitte aiutano a vincere, ricordo quando…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG