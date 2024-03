Il tecnico del Milan Stefano Pioli parla così dei rossoneri, svelata la volontà dei rivali dell’Inter in campionato, le sue parole

Alla vigilia del match Milan-Slavia Praga, Stefano Pioli ha parlato così. Intervenuto a Milan TV prima del match di Europa League ha svelato le ambizioni dei rivali dell’Inter anche in campionato.

PIOLI – «Gli ultimi due mesi e mezzo della stagione sono i momenti più importanti, abbiamo ancora tante ambizioni in Europa così come abbiamo la volontà di migliorare la nostra posizione in campionato e fare più punti possibili. Il fatto di avere tutti a disposizione tranne Pobega è molto importante».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI STEFANO PIOLI

L’articolo Inter, Pioli avvisa tutti: «Milan? Abbiamo questa volontà, eccola» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG