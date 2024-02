San Siro ribolle di passione e fra poco inizierà l’andata degli ottavi di Champions League; nerazzurri e Colchoneros sono pronti a sfidarsi.

L’Inter ospita l’Atletico Madrid per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: oggi inizia la fase ad eliminazione diretta e non si può più sbagliare. Entrambe le squadre giocano col 3-5-2, gli spagnoli recuperano l’ex Juventus Morata ma solamente per la panchina. In attacco gioca quindi Llorente che non è una vera e propria prima punta, a fianco a lui ovviamente il pericolo numero uno ovvero Griezmann. Inzaghi sceglie la formazione che era lecito attendersi, ovvero quella che ha giocato le ultime gare di campionato ad eccezione di quella di venerdì scorso. Darmian quindi ha vinto il ballottaggio con Dumfries, questo era l’unico dubbio della vigilia; De Vrij sarà il centrale della difesa a tre visto che Acerbi è indisponibile. Ecco le formazioni ufficiali.

Matteo Darmian

INTER: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi .

ATLETICO MADRID: Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Griezmann, Llorente. All.: Simeone.

L’articolo Inter-Atletico Madrid, formazioni ufficiali proviene da Notizie Inter.

