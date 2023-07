Piero Ausilio, direttore sportivo, ha parlato dell’arrivo di Frattesi e poi ha voluto dare una battuta sui social

«Sono sicuro che ha tutte le qualità che stavamo cercando, chiaro che gli obiettivi e i palcoscenici cambiano ma Frattesi ha ancora margini di miglioramento. Non ha mai perso l’ambizione e la voglia di migliorarsi, ho avuto modo di vederlo al Monza ma lasciava già intravedere cose importanti nella Roma Primavera. Ha grande fame. Social? Non ho un profilo ufficiale su Instagram, ma ho dovuto aprire un profilo per controllare le mogli dei calciatori. C’è stata in passato una moglie che mi ha creato parecchi problemi, dalle mogli e dalle fidanzate dei calciatori si capisce molto anche sulla personalità dei giocatori. Ovviamente seguo anche i giocatori, ma questo è il motivo per cui ho creato un profilo social».

